الأولمبية السعودية تطلق مبادرة "أطلق قدراتك الخارقة" لاكتشاف المواهب الرياضية في أم الألعاب

تدشن اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نهاية نوفمبر الجاري، وللمرة الأولى في تاريخها، مبادرة "أطلق قدراتك الخارقة" للهواة، بالتعاون مع عدد من الاتحادات الرياضية، في مختلف مناطق المملكة.
وتهدف هذه المبادرة لاكتشاف وتنمية المواهب الرياضية لدى الأطفال والشباب، وتعزيز الشمولية والمشاركة المجتمعية، وخلق بيئة داعمة تساهم في بناء جيل جديد من الأبطال الرياضيين، وتأصيل قيم التفوق الرياضي.
ويدشن الاتحاد السعودي لألعاب القوى، أولى فعاليات المبادرة السبت بعد المقبل الموافق لـ30 من الشهر الحالي، بإقامة عدد من مسابقات أم الألعاب، في مدينة الأمير نايف الرياضية بمحافظة القطيف. كما تقام في نفس اليوم المبادرة نفسها بنادي الأنصار بالمدينة المنورة.
فيما يشهد السادس من ديسمبر المقبل، إقامة مبادرة "أطلق قدراتك الخارقة"، في مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، و كذلك في الملعب الرياضي بجامعة بيشة.
وتختتم مسابقات ألعاب القوى ضمن المبادرة الرياضية، في الـ13 من ديسمبر المقبل، في مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بمنطقة حائل، ومدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.