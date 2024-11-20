الأولمبية السعودية تطلق مبادرة "أطلق قدراتك الخارقة" لاكتشاف المواهب الرياضية في أم الألعاب

ويدشن الاتحاد السعودي لألعاب القوى، أولى فعاليات المبادرة السبت بعد المقبل الموافق لـ30 من الشهر الحالي، بإقامة عدد من مسابقات أم الألعاب، في مدينة الأمير نايف الرياضية بمحافظة القطيف. كما تقام في نفس اليوم المبادرة نفسها بنادي الأنصار بالمدينة المنورة.