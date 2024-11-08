ثلاثة أبطال في التنس تُوِّجوا في السعودية.. وغدًا يشهد أول بطلة في اللعبة

وقد شهدت هذه النسخة عددًا من المفاجآت الكبرى، منها: خروج البولندية إيفا شفيونتيك الحاصلة على لقب البطولة عام 2023م، وخسارة المصنفة الأولى أرينا سابالينكا جولة من الجولات، على الرغم من تأهلها إلى الدور نصف النهائي؛ ما ينبئ بشدة المنافسة على اللقب في المملكة العربية السعودية.