ثلاثة أبطال في التنس تُوِّجوا في السعودية.. وغدًا يشهد أول بطلة في اللعبة

كتبت لعبة التنس فصولاً مستمرة من التميز في المملكة العربية السعودية، ولاسيما مع استمرار استضافة جملة من الفعاليات العالمية التي أصبحت محط أنظار العالم، ووجهة جاذبة لعشاق الرياضة والرياضيين.
بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس 2024 شهدت العديد من اللحظات الحاسمة، والأشواط القوية، ولكن الأهم يتمثل بهوية البطلة، التي ستدوِّن اسمها بوصفها أول بطلة تحقق لقبًا في لعبة التنس داخل المملكة العربية السعودية؛ إذ سيسدل الستار على هذا الأمر يوم غد السبت؛ وستُعرف هوية البطلات في فئتَي الفردي والزوجي.
ثلاث بطولات سابقة أُقيمت في السعودية؛ تعدَّد فيها الأبطال. ففي كأس الدرعية للتنس عام 2019 تمكن الروسي دانييل ميدفيديف من الظفر باللقب في البطولة الأولى التي تقام في السعودية، وتحديدًا في جوهرتها "الدرعية".
النسخة الثانية لكأس الدرعية للتنس كانت عام 2022م، وكانت بطولة ماتعة، بمشاركة ثمانية لاعبين مميزين، ولكن ميدفيديف لم ينجح في تدوين اسمه بطلاً هذه المرة؛ فقد كان اللقب من نصيب الأمريكي تايلور فريتز بعد تحقيق الفوز عليه في نهاية المطاف.
عروس البحر الأحمر (جدة) احتضنت البطولة الثالثة، وأول بطولة احترافية في السعودية، وهي بطولة الجيل القادم، بمشاركة 8 لاعبين مميزين، وابتسم اللقب للصربي حمد ميديدوفيتش بعد تغلبه على الفرنسي آرثر فيلس في المباراة النهائية.
وستكتب بطولة رابطة نهائيات محترفات التنس 2024م اسم أول بطلة تظفر بلقب في لعبة التنس داخل السعودية.
وقد شهدت هذه النسخة عددًا من المفاجآت الكبرى، منها: خروج البولندية إيفا شفيونتيك الحاصلة على لقب البطولة عام 2023م، وخسارة المصنفة الأولى أرينا سابالينكا جولة من الجولات، على الرغم من تأهلها إلى الدور نصف النهائي؛ ما ينبئ بشدة المنافسة على اللقب في المملكة العربية السعودية.