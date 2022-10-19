بعد فوزه بالكرة الذهبية.. نقاط سوداء أثارت الجدل في مشوار "كريم بنزيما"

وفي أعقاب ذلك توالت أزمات النجم الفرنسي بسبب التهور في القيادة، ففي عام 2011، تلقى بنزيما غرامة قدرها 250 يورو، بسبب السرعة الجنونية التي كان يقود بها سيارته حينما كان يقوم بمناورات غير قانونية رفقة مجموعة من أصدقائه، إلا أن الغرامة لم تكن رادعة للاعب الذي كرّر مخالفة القيادة بسرعة جنونية عام 2013، حيث تجاوزت السرعة 216 كيلو في الساعة في شارع السرعة فيه لا تتعدى 100 كيلو، وحينها تمّ تغريمه 18 ألف يورو.