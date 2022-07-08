نادي بلاكبيرن الإنجليزي يفتح ملعبه غدًا لإقامة صلاة عيد الأضحى

يفتح نادي بلاكبيرن، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى ببريطانيا، غدًا ملعبه لجمهوره من المسلمين لإقامة صلاة عيد الأضحى.
وكان النادي قد وجَّه في بداية الشهر دعوة إلى جماهيره من المسلمين لحضور صلاة عيد الأضحى في ملعب "إيوود بارك".
وقال النادي عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "الملعب سيكون جاهزًا لاستقبال المصلين في يوم العيد. نحن فخورون بأن نعلن أننا سنفتح الأبواب في (إيوود بارك) أمام المسلمين لاستضافة صلاة عيد الأضحى يوم السبت 9 يوليو".
وسبق لنادي بلاكبيرن أن فتح أبواب ملعبه في عيد الفطر الماضي، حيث صلى المسلمون المقيمون في المدينة صلاة العيد داخل ملعبه "إيوود بارك".
وأعلن النادي في بيانه أنه سيعمل على تجهيز كل الخدمات، وستكون هناك حافلات لنقل المصلين، وتوقَّع أن يحضر إلى الملعب نحو 3 آلاف مُصلٍّ. وأكد النادي فخره بكونه النادي الأول في بريطانيا الذي يفعل هذا الأمر.
يُذكر أن النادي الإنجليزي تأسس عام 1875، وفاز 3 مرات بلقب الدوري الإنجليزي، كان آخرها موسم 1994-1995.