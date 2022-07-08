نادي بلاكبيرن الإنجليزي يفتح ملعبه غدًا لإقامة صلاة عيد الأضحى

وأعلن النادي في بيانه أنه سيعمل على تجهيز كل الخدمات، وستكون هناك حافلات لنقل المصلين، وتوقَّع أن يحضر إلى الملعب نحو 3 آلاف مُصلٍّ. وأكد النادي فخره بكونه النادي الأول في بريطانيا الذي يفعل هذا الأمر.