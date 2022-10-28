ضمن برنامجه الإعدادي لكأس العالم.. الأخضر يفتح ملف مواجهة هندوراس

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة تدريباته في معسكره المقام حاليًا في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
ويستعد "الأخضر" لخوض وديته الثالثة في المرحلة الثالثة أمام منتخب هندوراس بعد غدٍ الأحد على ملعب آل نهيان- أبو ظبي.
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب قصر الإمارات" تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير قبل أن يجري مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.