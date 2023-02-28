تحضيرًا لبطولة كأس آسيا.. الأخضر الشاب يدشن تدريباته في طشقند

افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، استعدادًا لخوض منافسات كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، والتي تُقام خلال الفترة من 1 إلى 18 مارس المقبل.