تحضيرًا لبطولة كأس آسيا.. الأخضر الشاب يدشن تدريباته في طشقند

افتتح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، استعدادًا لخوض منافسات كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، والتي تُقام خلال الفترة من 1 إلى 18 مارس المقبل.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، على الملعب الرديف لملعب نادي بونيودكور، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا سيفتتح مشاركته في منافسات كأس آسيا بمواجهة منتخب قيرغيزستان يوم الجمعة 3 مارس، على أن يخوض يوم الاثنين 6 مارس مباراته ضد منتخب الصين، وفي يوم الخميس 9 مارس يلاقي "الأخضر" منتخب اليابان.