جيسوس: مباراة الاتحاد ستكون قوية وممتعة للجماهير.. مشاركة مالكوم محل شك

قال جورجي جيسوس، مدرب الهلال نحن سعداء بالتأهل إلى الدور ربع النهائي، ونعلم أننا سنواجه فريقًا قويًا وستكون مباراة قوية وممتعة للجماهير، حيث نواجه فريق الاتحاد الذي يعيش مرحلة استقرار فني ويملك لاعبين جددًا، في المقابل نملك فريقًا طموحًا قادرًا على تحقيق البطولة.