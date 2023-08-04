جيسوس: مباراة الاتحاد ستكون قوية وممتعة للجماهير.. مشاركة مالكوم محل شك

قال جورجي جيسوس، مدرب الهلال نحن سعداء بالتأهل إلى الدور ربع النهائي، ونعلم أننا سنواجه فريقًا قويًا وستكون مباراة قوية وممتعة للجماهير، حيث نواجه فريق الاتحاد الذي يعيش مرحلة استقرار فني ويملك لاعبين جددًا، في المقابل نملك فريقًا طموحًا قادرًا على تحقيق البطولة.
وجاء حديث المدير الفني البرتغالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة دور ربع نهائي بطولة الملك سلمان للأندية العربية أمام اتحاد جدة .
وأضاف لا نستطيع حتى هذه اللحظة تأكيد مشاركة اللاعب "مالكوم"، في حال مشاركته سيكون إضافة مميزة الفريق، وفي حال عدم مشاركته لا نملك الخيارات الكبيرة للتغيير وسنشارك بنفس الأسلوب الذي شاركنا به في بداية البطولة .
وأوضح أن عبدالله الحمدان لاعب شاب وطموح، ويضيف للفريق بشكل كبير كونه يلعب في خانتين بالهجوم، وفي المستقبل سيتطور بشكل كبير جدا ويقدم الفائدة للفريق .
وتابع: نحن في مرحلة تطور خلال هذه الفترة، ومن مباراة إلى مباراة نتطور ونعالج بعض المشاكل في الفريق ليس في الدفاع فقط وإنما بخطوط الفريق كافة، وبانتظار اكتمال العناصر الأجنبية القادمة؛ لاكتمال الصفوف والوصول للمستوى الفني الذي نتطلع إليه.