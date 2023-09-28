أكتوبر القادم.. الرياض تحتضن بطولة العالم لخيل الجزيرة

ويستهدف المهرجانُ آلافَ الزوار يوميًّا من مختلف الأعمار، بعد الاستعداد لاستقبالهم وتوفير الأجواء الترفيهية والحماسية لهم، متضمنًا المهرجان العديدَ من الفعاليات المصاحبة؛ كالمعرض الخاص، والعرض الحر، وعرض هوية الفارس العربي، ومزاد للخيل العربية الأصيلة، والأوبريت العالمي الذي يجمع مجموعة من الفنانين على مستوى العالم، والجوائز القيمة التي ستكون بانتظار المشاركين بالمسابقات الخاصة للمهرجان.