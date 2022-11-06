بهدف "سعود عبدالحميد".. "الأخضر" يتغلب على "آيسلندا"

حقّق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فوزًا جيدًا على نظيره الآيسلندي في المباراة التي جمعت المنتخبين عصر اليوم.
وانتهت المباراة بفوز الأخضر السعودي بهدف نظيف سجله اللاعب سعود عبدالحميد في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.
وخاض المنتخب خلال الشهر الماضي 3 مباريات ودية أمام مقدونيا، ألبانيا، هندوراس، وكان قد تبقت له مباراتان أمام آيسلندا والأخيرة أمام بنما في 10 نوفمبر.
وتأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بعد تصدّره المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة أمام المنتخب الياباني.
وكانت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 قد أسفرت عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
ويستهلّ المنتخب السعودي مشواره بكأس العالم بقطر يوم 22 نوفمبر المقبل بمباراته ضد الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم مواجهة بولندا،واخيرا مباراته أمام المكسيك.