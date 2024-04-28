وسط مشاركة 108 لاعبين .. النصر والنهضة والعدالة أبطال الجولة الماسية للمبارزة

وفي منافسات سلاح الابيه نال حسن عابد (النهضة) الميدالية الذهبية، وحصل أحمد هزازي (الهلال) على الفضية، وحصد نور المسكين (الهدى) على البرونزية، فيما انتزع عبدالله المنسف (العدالة) ذهبية سلاح السيبر، ونال محمد العمرو (النصر) الفضية، في حين ظفر حسن المنسف (العدالة) بالبرونزية.