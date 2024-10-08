الأخضر قبل مواجهة اليابان المرتقبة.. "فراس البريكان" يخضع لتمارين خاصة

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء تحضيراته استعداداً لمواجهة منتخب اليابان، غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ميدانياً، أجريت الحصة التدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية" تحت إشراف المدير الفني "مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها طبقت تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، شارك اللاعب "مروان الصحفي" في التدريبات الجماعية مع زملائه بعد اكتمال جاهزيته، فيما اكتفى اللاعب "فراس البريكان" بتمارين خاصة برفقة المعد البدني.
ويختتم الأخضر استعداداته مساء اليوم الأربعاء بحصة تدريبية على "ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة" عند الساعة 15: 5 مساءً، وستكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.