الأخضر قبل مواجهة اليابان المرتقبة.. "فراس البريكان" يخضع لتمارين خاصة

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء تحضيراته استعداداً لمواجهة منتخب اليابان، غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.