في التصنيف الأخير لـ"فيفا".. أخضر السيدات في المركز الـ175

تراجع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات 3 مراكز في التصنيف الأخير لعام 2023، الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجمعة.
وحلّ أخضر السيدات في المركز 175 من أصل 192 منتخبًا مصنفًا، بعد أن كان في المركز 172 خلال التصنيف الماضي.
ودخل المنتخب السعودي للسيدات تصنيف "فيفا" في مارس الماضي، بعد نحو عام من تدشينه؛ حيث حلّ وقتها في المركز الـ171.
وانطلق أخضر السيدات تحت قيادة المدربة الألمانية "مونيكا ستامب"، قبل تعيينها مديرة فنية لإدارة الكرة النسائية، وحلّت مكانها الفنلندية "روزا لابي" التي انتهى عقدها في نوفمبر الماضي، وبعدها تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع الإسباني "لويس كورتيس" لتولّي المهام الفنية للمنتخب.
وعلى الصعيد العالمي تصدّر المنتخب الإسباني للسيدات التصنيف، بعد أن حقّق بطولة كأس العالم الأخيرة التي جرت بأستراليا ونيوزيلندا، وجاء منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني، ثم فرنسا وإنجلترا في المركزين الرابع والخامس، وبعدها السويد ثم ألمانيا وهولندا واليابان في المركز الثامن وكوريا الشمالية، قبل أن تكمل كندا قائمة المراكز العشرة الأولى.