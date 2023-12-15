في التصنيف الأخير لـ"فيفا".. أخضر السيدات في المركز الـ175

وعلى الصعيد العالمي تصدّر المنتخب الإسباني للسيدات التصنيف، بعد أن حقّق بطولة كأس العالم الأخيرة التي جرت بأستراليا ونيوزيلندا، وجاء منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني، ثم فرنسا وإنجلترا في المركزين الرابع والخامس، وبعدها السويد ثم ألمانيا وهولندا واليابان في المركز الثامن وكوريا الشمالية، قبل أن تكمل كندا قائمة المراكز العشرة الأولى.