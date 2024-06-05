الأخضر تحت21 عاماً يواجه المكسيك ضمن بطولة تولون الدولية

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي ضمن المجموعة الأولى من بطولة تولون، إلى جوار منتخبات، فرنسا المستضيف، كوريا الجنوبية، المكسيك، وساحل العاج.