الأخضر تحت21 عاماً يواجه المكسيك ضمن بطولة تولون الدولية

واصل المنتخب السعودي تحت 21 عاماً لكرة القدم اليوم الأربعاء تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب المكسيك ضمن بطولة موريس ريفيلو (تولون) الدولية 2024 في فرنسا.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الأحد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، أدوا خلالها مراناً تكتيكياً، أعقبه مناورة مصغّرة، واختتمت الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي ضمن المجموعة الأولى من بطولة تولون، إلى جوار منتخبات، فرنسا المستضيف، كوريا الجنوبية، المكسيك، وساحل العاج.