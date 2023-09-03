"بنزيما" ينافس "ميتروفيتش" و"باداموسي" على الهدف الأجمل في الجولة الخامسة من دوري روشن

كشفت رابطة دوري المحترفين عن قائمة الأهداف المتنافسة على جائزة الأجمل في الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023/ 2024م.
واختارت اللجنةُ الفنية في الرابطة، اليوم الأحد، أجملَ ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة الخامسة من الموسم الجديد، ومن المقرَّر أن تختار الجماهيرُ الهدفَ الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تمّ طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين، والذي يضمّ كلًّا من: تركي السلطان، وسلطان اللحياني، وخالد الشنيف، ومناف أبوشقير، وعبيدالله العيسى؛ على النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد في الكلاسيكو أمام الهلال، والذي سجله بطريقة رائعة بكعب القدم.
كما اختارت اللجنة أيضًا هدف نجم الهلال الدولي الصربي ألكساندر ميتروفيتش الأول في الكلاسيكو، علمًا بأن المهاجم الصربي سجّل ثلاثة أهداف "هاتريك" في اللقاء، ليقود فريقه لانتصار مثير بـ"4-3".
كما يدخل سباقَ المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة، هدفُ المهاجم الغامبي محمد باداموسي لاعب الحزم بمرمى النصر.
يشار إلى أن التصويت سيستمرّ لمدة 24 ساعة قبل الإعلان رسميًّا عن أجمل أهداف الجولة حسب تصويت المشجعين.