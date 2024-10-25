عقب تعادُل الخلود والنصر.. "بن زكري": لعبنا مباراة كبيرة جدًّا.. وكنا نستحق الفوز

قال نور الدين بن زكري، مدرب فريق الخلود: أعتقد أننا قدمنا كل شيء في المباراة، وبذلنا كل ما في وسعنا من أجل الفوز، الذي أعتقد أننا كنا نستحقه عطفًا على ما قدمنا داخل الملعب.
وتفصيلاً، جاء حديث المدرب الجزائري في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة فريقه أمام النصر، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3).
وأضاف: "لقد اشتغلنا كثيرًا على هذه المباراة، ولعبنا مباراة كبيرة جدًّا؛ ولا نستحق التعادل أبدًا. فوزنا اليوم كان واضحًا وضوح الشمس، ولا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك".
وتابع: "الوقت المضاف أعتقد أنه مُبالَغ فيه جدًّا؛ فنحن لم نتعمد إضاعة الوقت. وعندما كانت الهجمة من صالحنا أنهى الحكم المباراة. وعلى العكس، عندما كانت للنصر منحهم الوقت".
وأردف: "لن أتحدث عن ضربة الجزاء المحتسبة ضدنا؛ فخبراء التحكيم هم الأدرى، وقادرون على التعليق على هذه الحالة. أنا لا أنظر لفريق مُعيَّن، بل أدرس كل فريق سنقابله بشكل جيد. أعتقد أننا كنا نستحق الفوز. التغيرات التكتيكية التي أجريتها قبل المباراة، وخصوصا وضع عبدالرحمن السفري في خانة الظهير الأيمن، كان الهدف منها الحد من تحركات ساديو ماني. وأليكس كولادوا لعب في المركز الذي يستطيع أن يبدع فيه".