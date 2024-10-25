عقب تعادُل الخلود والنصر.. "بن زكري": لعبنا مباراة كبيرة جدًّا.. وكنا نستحق الفوز

وأردف: "لن أتحدث عن ضربة الجزاء المحتسبة ضدنا؛ فخبراء التحكيم هم الأدرى، وقادرون على التعليق على هذه الحالة. أنا لا أنظر لفريق مُعيَّن، بل أدرس كل فريق سنقابله بشكل جيد. أعتقد أننا كنا نستحق الفوز. التغيرات التكتيكية التي أجريتها قبل المباراة، وخصوصا وضع عبدالرحمن السفري في خانة الظهير الأيمن، كان الهدف منها الحد من تحركات ساديو ماني. وأليكس كولادوا لعب في المركز الذي يستطيع أن يبدع فيه".