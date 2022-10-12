لاعبو النصر الأكثر تمثيلًا في تشكيلة الجولة السابعة من دوري روشن.. وأيمن يحيى الأفضل

استحوذ لاعبو النصر على الحصة الأكبر من التشكيلة المثالية للجولة السابعة من دوري روشن السعودي لكرة القدم، من خلال تواجد ثلاثة لاعبين، بينما حضر لاعبان من الوحدة في القائمة، في حين تَمثل حضور أندية الاتحاد والاتفاق والفتح وأبها وضمك والطائي بلاعب واحد؛ بحسب ما كشف عنه الحساب الرسمي للدوري في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء.
وحصل نجم النصر الشاب أيمن يحيى على جائزة اللاعب الأفضل في الجولة السابعة، من خلال حصوله على أعلى تقييم بين نظرائه "9،0"، بعد أن ساهم بفوز فريقه على العدالة "4-1" من خلال تسجيله هدفين.
حراسة المرمى: منير محمدي حارس الوحدة "8،2".
خط الدفاع: بوتيا – الوحدة "8،0"، مروان سعدان – الفتح "7،8"، جيسلان كونان – النصر "8،2"، كولينز فاي – النصر "7،9".
خط الوسط: فيصل الغامدي – الاتفاق "8،1"، كوناردو – الاتحاد "7،5"، ،سامي النجعي – النصر "8،4"، أيمن يحيى – النصر "9،0".
خط الهجوم: فيليبي كايسيدو – أبها "8،1"، برونو دوراتي – ضمك "7،6".