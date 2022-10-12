لاعبو النصر الأكثر تمثيلًا في تشكيلة الجولة السابعة من دوري روشن.. وأيمن يحيى الأفضل

استحوذ لاعبو النصر على الحصة الأكبر من التشكيلة المثالية للجولة السابعة من دوري روشن السعودي لكرة القدم، من خلال تواجد ثلاثة لاعبين، بينما حضر لاعبان من الوحدة في القائمة، في حين تَمثل حضور أندية الاتحاد والاتفاق والفتح وأبها وضمك والطائي بلاعب واحد؛ بحسب ما كشف عنه الحساب الرسمي للدوري في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء.