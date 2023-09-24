لإبراز مشاريعها المستقبلية المنبثقة من رؤية السعودية 2030.. وزارة الرياضة تُقيم جناحًا في القرية السعودية بإيطاليا

وتسعى الوزارة من خلال هذه المشاركة إلى إبراز مشاريعها المستقبلية، والمنبثقة من رؤية السعودية 2030، وإظهار معدلات التطور الذي تشهده الرياضة السعودية من النواحي كافة، علاوة على استعراض أبرز الاستضافات العالمية المقبلة؛ كمنافسات بطولة كأس آسيا 2027 لكرة القدم، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، والتي ستقام في تروجينا.