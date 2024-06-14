إسبانيا تصطدم بكرواتيا.. وإيطاليا تواجه ألبانيا.. والمجر تلاقي سويسرا

ويطمح المنتخب الإيطالي للذهاب إلى أبعد مدى في رحلة الدفاع عن اللقب الذي ‏حققه قبل 3 أعوام على حساب إنجلترا؛ إذ يأمل برفع كأس أمم أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1968 و2020، بينما حل وصيفًا للبطل في 2000 و2012.