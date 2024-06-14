إسبانيا تصطدم بكرواتيا.. وإيطاليا تواجه ألبانيا.. والمجر تلاقي سويسرا

تتواصل اليوم السبت بطولة أمم أوروبا 2024 بإقامة ثلاث مباريات كبيرة من المجموعتين الأولى والثانية، وتبرز من بينها قمة كبيرة مبكرة، تجمع بين إسبانيا وكرواتيا.
ويصطدم المنتخب الإسباني بنظيره الكرواتي حينما يلتقيان على الملعب الأولمبي ببرلين في واحدة من أكثر المباريات إثارة ببطولة أمم أوروبا 2024 التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل، وذلك ضمن المجموعة الثانية.
ويسعى المنتخب الإسباني إلى استعادة المكانة التي كان عليها حين أحرز ثلاثية كأس أوروبا 2008 وكأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012.
وفي المقابل، تأمل كرواتيا بقيادة المدرب زلاتكو داليتش الثأر من إسبانيا التي أقصتها من الدور ثمن النهائي في كأس أمم أوروبا الأخيرة، وفازت عليها بركلات الترجيح 5-4 في نهائي دوري الأمم الأوروبية العام الماضي.
وضمن المجموعة ذاتها يبدأ منتخب إيطاليا حملة الدفاع عن لقبه باختبار سهل على الورق، حينما يلاقي نظيره الألباني اليوم السبت بملعب "سيغنال إيدونا بارك، وذلك في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية للبطولة القارية.
ويطمح المنتخب الإيطالي للذهاب إلى أبعد مدى في رحلة الدفاع عن اللقب الذي حققه قبل 3 أعوام على حساب إنجلترا؛ إذ يأمل برفع كأس أمم أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1968 و2020، بينما حل وصيفًا للبطل في 2000 و2012.
في حين يتطلع المنتخب الألباني لكتابة تاريخ جديد له في البطولة التي يشارك بها للمرة الثانية في تاريخه، ويعول في ذلك على 9 من لاعبيه ممن ينشطون في البطولات المحلية الإيطالية.
ولحساب المجموعة الأولى يسعى منتخبا سويسرا والمجر لانطلاقة قوية، عندما يلتقيان ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى.
ولا يعتبر الفريقان من المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب، لكن يتطلع كلاهما لتحقيق نتيجة إيجابية، تساعدهما في التأهل للدور الثاني قبل اللعب ضد ألمانيا واسكتلندا في الجولتَين التاليتَين.