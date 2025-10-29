سفير المملكة في البحرين يستقبل بعثة السعودية المشاركة في "آسياد الشباب الثالثة"

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري، اليوم الأربعاء، في مكتبه، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس البعثة الرياضية السعودية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب "البحرين 2025"، إلى جانب أعضاء البعثة.