سفير المملكة في البحرين يستقبل بعثة السعودية المشاركة في "آسياد الشباب الثالثة"

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري، اليوم الأربعاء، في مكتبه، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس البعثة الرياضية السعودية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب "البحرين 2025"، إلى جانب أعضاء البعثة.
وقدّم السفير السديري التهاني والتبريكات لأعضاء البعثة بمناسبة النجاحات المتميزة التي حققتها الرياضة السعودية في "آسياد المنامة الثالثة"، متمنيًا لجميع الرياضيين والرياضيات دوام التوفيق والتقدم.
وحضر الاستقبال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، إضافة إلى عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، واللاعبين واللاعبات، وإداريي البعثة.