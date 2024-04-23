دوري أبطال آسيا: الهلال يودّع المسابقة.. والعين يطير إلى النهائي

ودَّع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مسابقة دوري أبطال آسيا من الدور نصف النهائي؛ وذلك عقب الخسارة بنتيجة المباراتين أمام العين الإماراتي.
وانتهت مباراة الإياب التي جمعت الفريقين بفوز الهلال بهدفين لهدف. علمًا بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بخسارة الفريق بأربعة أهداف لهدفين؛ لتصبح النتيجة الإجمالية فوز العين بخمسة أهداف لأربعة.
أهداف المباراة سجلها نيفيز من ركلة جزاء في الدقيقة الـ4 قبل أن يتعادل العين الإماراتي بهدف للاعبه إيريك في الدقيقة الـ12.
وشهد شوط المباراة الأول ركلة جزاء للعين قبل أن يعود حكم المباراة لتقنية الـ VAR ويلغي قراره.
وفي شوط المباراة الثاني نجح اللاعب سالم الدوسري في تسجيل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة الـ51.
وشهد شوط المباراة الثاني إلغاء هدفين لصالح العين بعد رجوع حكم المباراة لتقنية الـ VAR.