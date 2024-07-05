السعودية "نجلاء النعيمي" أول حكمة عربية تدير نهائيًّا قاريًّا في البطولة الآسيوية للسنوكر 2024

وفي منافسات البلياردو الإنجليزي سيطر لاعبو منتخب الهند على المراكز الأولى؛ حيث توج لاعب الهند "درويف سيت" بالمركز الأول بعد فوزه على مواطنه "بانقا افاني" صاحب المركز الثاني، وجاء لاعب الهند "ديوا هاريا" في المركز الثالث. وفي منافسات السنوكر السيدات توجت لاعبة المنتخب الهندي "انوبا هارم" بكأس المركز الأول بعد فوزها على اللاعبة التايلاندية "سوفا بنتيا" صاحبة المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث "كرتين بندريان" من الهند، و"سو مان" من هونج كونج.