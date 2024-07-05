السعودية "نجلاء النعيمي" أول حكمة عربية تدير نهائيًّا قاريًّا في البطولة الآسيوية للسنوكر 2024

سجلت الحكمة الدولية السعودية نجلاء النعيمي، نفسها كأول حكمة عربية وخليجية تدير نهائيًّا قاريًّا، وذلك عندما أدارت اليوم الجمعة، نهائي 6 كرات سيدات في ختام البطولة الآسيوية للسنوكر 2024، والتي استضافتها العاصمة السعودية الرياض على صالة مركز تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بحي اليرموك خلال الفترة من 27 يونيو إلى 5 يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثّلون 15 منتخبًا آسيويًّا.
ونجحت السعودية "نجلاء النعيمي" في إدارة المباراة النهائية التي جمعت بين اللاعبة "انوبا هارم" من الهند، وبين اللاعبة "سوفا بنتيا" من تايلاند بكل احترافية، وجودة فنية عالية؛ حيث كانت هذه المباراة هي الخامسة عشرة التي أدارتها في البطولة الآسيوية للسنوكر 2024.
من جانبه تسلّم اليوم الحكم السعودي "نبيل الشمردل" من رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي للبليارد والسنوكر "جوزيف باول" الشارة الدولية الذهبية في البلياردو، بعد حصوله عليها اليوم من الاتحاد الآسيوي للبلياردو والسنوكر، وهو أول حكم سعودي يحصل على الشارة الدولية الذهبية.
وفي ختام منافسات البطولة الآسيوية للسنوكر 2024، توّج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، وبحضور نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة "قير شيخ"؛ أصحاب المراكز الأولى في منافسات البطولة؛ حيث توّج منتخب تايلند بكأس المركز الأول في منافسات سنوكر فرق رجال، بعد فوزه على منتخب باكستان صاحب المركز الثاني، وجاء منتخبا إيران وتايوان في المركز الثالث.
وفي منافسات البلياردو الإنجليزي سيطر لاعبو منتخب الهند على المراكز الأولى؛ حيث توج لاعب الهند "درويف سيت" بالمركز الأول بعد فوزه على مواطنه "بانقا افاني" صاحب المركز الثاني، وجاء لاعب الهند "ديوا هاريا" في المركز الثالث. وفي منافسات السنوكر السيدات توجت لاعبة المنتخب الهندي "انوبا هارم" بكأس المركز الأول بعد فوزها على اللاعبة التايلاندية "سوفا بنتيا" صاحبة المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث "كرتين بندريان" من الهند، و"سو مان" من هونج كونج.