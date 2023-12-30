مدافع الاتحاد "حجازي" يتقدم قائمة المنتخب المصري.. في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

شهدت قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024. تواجد أحمد حجازي، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.
وأعلن البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، قائمة الفراعنة النهائية في كأس أمم إفريقيا، والتي شهدت وجود الرباعي محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد أبو جبل، ومحمد صبحي، في حراسة المرمى.
وضم خط الدفاع كلًا من: أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، علي جبر، أسامة جلال، أحمد سامي، عمر كمال، محمد هاني، أحمد فتوح، ومحمد حمدي، فيما تواجد في خط الوسط إمام عاشور، حمدي فتحي، محمد النني، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، ومحمود حمادة.
ويقود الدولي محمد صلاح، مهاجم ليفربول خط الهجوم، رفقة محمود حسن تريزيجيه، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، عمر مرموش، محمود كهربا، وأحمد حسن كوكا.