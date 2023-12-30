مدافع الاتحاد "حجازي" يتقدم قائمة المنتخب المصري.. في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

وضم خط الدفاع كلًا من: أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، علي جبر، أسامة جلال، أحمد سامي، عمر كمال، محمد هاني، أحمد فتوح، ومحمد حمدي، فيما تواجد في خط الوسط إمام عاشور، حمدي فتحي، محمد النني، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، ومحمود حمادة.