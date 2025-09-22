بهدف وحيد في مرمى العدالة.. "الحمدان" يقود الهلال إلى دور الـ16 من بطولة كأس الملك

تأهل فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس"، وذلك بعد أن تجاوز نظيره العدالة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الاثنين على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، بقيادة الحكم "غبراييل" من باراغواي.
الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدف دون مقابل، جاء من خلال تسديدة قوية من قدم عبدالله الحمدان في الدقيقة 45+2 من الوقت بدل الضائع، وكان الحكم قد ألغى هدفًا للهلال في الدقيقة 19 لـ"كايو" بداعي التسلل على كابتن الفريق علي البليهي.
ولم يشهد الشوط الثاني أي تغيير على نتيجة المباراة، ليودع العدالة البطولة ويتأهل الهلال إلى الدور التالي.