الرائد يعلن رحيل مدربه الكرواتي إيغور جوفيتشفتش

وضمن الرائد البقاء موسماً آخر في الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن حصل على المركز الـ12 برصيد 37 نقطة، مبتعداً بفارق 5 نقاط عن أول مراكز الهبوط إلى دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى.