الرائد يعلن رحيل مدربه الكرواتي إيغور جوفيتشفتش

أعلنت إدارة نادي الرائد اليوم الاثنين رحيل مدرب الفريق الكروي الأول الكرواتي إيغور جوفيتشفتش عقب نهاية عقده.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو لأبرز لحظات المدرب مع الفريق وعلق عليه: "شكراً للمدرب إيغور لكل ما قدمته لفريق الرائد".
وأشرف صاحب الـ49 عاماً على فريق الرائد في الموسم الماضي في 34 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 9 انتصارات، و10 تعادلات، مقابل 15 هزيمة.
وضمن الرائد البقاء موسماً آخر في الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن حصل على المركز الـ12 برصيد 37 نقطة، مبتعداً بفارق 5 نقاط عن أول مراكز الهبوط إلى دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى.
وكانت إدارة الرائد تعاقدت مع المدرب الكرواتي في صيف 2023، لمدة عام ينتهي في 30 يونيو الماضي، عقب رحيله من فريق شاختار دونيتسك الأوكراني.