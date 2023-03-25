90 دقيقة تجهز الشباب لعودة المنافسات الكروية

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب مساء يوم السبت تدريباته، استعدادًا لاستئناف مبارياته في دوري روشن للمحترفين ، وذلك خلال فترة التوقف الدولية لأيام "فيفا" عن شهر مارس الجاري 2023.