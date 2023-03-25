90 دقيقة تجهز الشباب لعودة المنافسات الكروية

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب مساء يوم السبت تدريباته، استعدادًا لاستئناف مبارياته في دوري روشن للمحترفين ، وذلك خلال فترة التوقف الدولية لأيام "فيفا" عن شهر مارس الجاري 2023.
اشتملت الحصة التدريبية التي امتدت إلى قرابة 90 دقيقة، على تمارين إحماء وتسخين متنوعة، ثم نفذ اللاعبون تدريبات مكثفة لرفع المعدل اللياقي باستخدام الكرة، وقبل نهاية الحصة فرض خلالها الجهاز الفني بقيادة الإسباني فيسنتي مورينيو مناورة تكتيكية في منتصف الملعب.
وواصل اللاعب سعيد الربيعي برنامجه العلاجية، فيما أدى المهاجم البرازيلي كارلوس جونيور تدريبات برفقة اختصاصي العلاج الطبيعي.
وشهدت التدريبات حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ خالد البلطان.
يُشار إلى أن الشباب يحتل ثالث جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ44 نقطة، وتنتظره مواجهة مهمة أمام الهلال في ديربي الرياض يوم السابع من إبريل المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.