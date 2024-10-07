"الأحد الوردي"... مبادرة أرامكو و"جولف" السعودية لدعم التوعية بسرطان الثدي في شينزين

وفي سياق متصل قال المدير العام لمركز Vista-SK الدولي الطبي مايكل يم: "قدرتنا على تقديم هذا العدد الكبير من فحوصات الماموجرام سيكون لها تأثير كبير في مساعدتنا على اكتشاف العلامات المبكرة للسرطان لدى بعض النساء، أو حتى تقديم الاطمئنان للبعض الآخر. يتم تشخيص أكثر من مليوني امرأة بسرطان الثدي سنويًا، وإذا تمكنت إحدى هذه الفحوصات من اكتشاف علامات مبكرة للسرطان هنا في شينزين، فسيكون لذلك أثر لا يُقدر بثمن على حياة تلك المرأة نحن فخورون جدًا بأن نكون جزءًا من إرث قد ينقذ الأرواح."