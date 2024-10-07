"الأحد الوردي"... مبادرة أرامكو و"جولف" السعودية لدعم التوعية بسرطان الثدي في شينزين

حققت سلسلة أرامكو المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة إنجازاً قد يكون "منقذاً للأرواح" في مدينة شينزين الصينية أمس، من خلال إطلاق مبادرة "الأحد الوردي" لدعم شهر التوعية بسرطان الثدي، والتي ستتيح لمئات السيدات فرصة الاستفادة من فحوصات طبية خاصة للكشف المبكر عن سرطان الثدي.
وشهدت البطولة، التي اختتمت أمس في ملعب ميشين هيلز في شينزين الصين، تحويل الحفرة رقم 16 إلى رمز الوعي بسرطان الثدي، حيث زُينت باللون الوردي في إطار مبادرة #PinkSunday "الأحد الوردي" التي نظمتها جولف السعودية، وجاءت هذه المبادرة ضمن التزام جولف السعودية الاجتماعي وكجزء من حملة #شاهد_الأثر، التي تهدف إلى دعم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على مستوى العالم.
وتضمنت المبادرة تبرع جولف السعودية ومركز Vista-SK الدولي الطبي بفحوصات الماموجرام للكشف عن سرطان الثدي مقابل كل "بيردي" أو "إيجل" حققته نجمات الجولة الأوروبية للسيدات (LET)، حيث تم التبرع بعشر فحوصات عن كل "بيردي" و25 فحصاً عن كل "إيجل". هذه الفحوصات ستكون متاحة للنساء في شينزين بمركز Vista-SK الدولي الطبي، مما يوفر لهن فرصة الاستفادة من أحدث تقنيات الفحص الوقائي.
وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لجولف السعودية – الجهة المنظمة لسلسلة بطولة أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة إلى جانب الجمعية الصينية للجولف نوح علي رضا: "نحن سعداء للغاية بتمكننا من مغادرة شينزين بعد أن قمنا بترك أثر طويل الأمد يمكن أن يكون منقذًا للحياة بالنسبة للنساء المقيمات هنا الى جانب تعزيز رياضة الجولف ورفع مستوى لعبة السيدات وإلهام الجيل القادم من لاعبي الجولف الصينيين.
"وأضاف: "لا شك بأن دعم شهر التوعية بسرطان الثدي هو شيء ندرك مدى حماس لاعبات الجولة الأوروبية للسيدات له - ونحن كذلك. الى جانب شراكتنا مع فريق Vista-SK للاستفادة من المواهب الرائعة للاعبات الجولة الأوروبية للسيدات وإطلاق مبادرة إيجابية كهذه يعد وسيلة رائعة لإحياء ذكرى عطلة نهاية أسبوع رائعة للجولف النسائي هنا في شينزين - وضمان استمرار تأثيرها خارج ملعب الجولف أيضًا."
وفي سياق متصل قال المدير العام لمركز Vista-SK الدولي الطبي مايكل يم: "قدرتنا على تقديم هذا العدد الكبير من فحوصات الماموجرام سيكون لها تأثير كبير في مساعدتنا على اكتشاف العلامات المبكرة للسرطان لدى بعض النساء، أو حتى تقديم الاطمئنان للبعض الآخر. يتم تشخيص أكثر من مليوني امرأة بسرطان الثدي سنويًا، وإذا تمكنت إحدى هذه الفحوصات من اكتشاف علامات مبكرة للسرطان هنا في شينزين، فسيكون لذلك أثر لا يُقدر بثمن على حياة تلك المرأة نحن فخورون جدًا بأن نكون جزءًا من إرث قد ينقذ الأرواح."