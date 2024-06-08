"غورست" يتوّج بلقب بطولة العالم للبلياردو (9 كرات) بنسختها الأولى في المملكة

من جهة أخرى، عبّر الأمريكي فيدور غورست عن فرحته الغامرة بالتتويج بلقب البطولة، وقال: "لا أستطيع وصف شعوري بالفوز ببطولة العالم للبلياردو هنا في المملكة العربية السعودية، لقد كانت الأجواء رائعة، والمشجعون قدموا دعمًا لا يوصف، والتنظيم كان مذهلاً بكل المقاييس، بلا شك كانت تجربة استثنائية لن أنساها من خلال ما وجدناه من حفاوة وحسن استقبال طيلة مدة وجودنا هنا، وبالتأكيد سأعود مجددًا".