"الصاعدي" يستقبل وفد وزارة الرياضة في نادي أحد بالمدينة

في إطار التواصل المستمر بين وزارة الرياضة والأندية، استقبل رئيس مجلس إدارة نادي أحد، خالد رويفد الصاعدي، وفدًا رسميًا من وزارة الرياضة، ضم وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب عبد العزيز المسعد، ومدير عام شؤون الأندية الرياضية ابتهال الساير، ومدير فرع الوزارة في منطقة المدينة المنورة حاتم أبو سلامة.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بأنشطة النادي واحتياجاته، بحضور عدد من لاعبي الفريق وكبار مشجعي النادي، حيث قام الوفد بجولة داخل مرافق النادي، واطّلع على بعض التمارين الرياضية التي يجريها الفريق.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود الوزارة لدعم الأندية ميدانيًا، وتعزيز الشراكة بينها وبين الجهات الرسمية المعنية بتطوير القطاع الرياضي.