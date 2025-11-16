"الصاعدي" يستقبل وفد وزارة الرياضة في نادي أحد بالمدينة

في إطار التواصل المستمر بين وزارة الرياضة والأندية، استقبل رئيس مجلس إدارة نادي أحد، خالد رويفد الصاعدي، وفدًا رسميًا من وزارة الرياضة، ضم وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب عبد العزيز المسعد، ومدير عام شؤون الأندية الرياضية ابتهال الساير، ومدير فرع الوزارة في منطقة المدينة المنورة حاتم أبو سلامة.