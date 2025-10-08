وزير الرياضة يهنئ "الأخضر" بعد الفوز على إندونيسيا ويشيد بجماهير الجوهرة

هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لاعبي المنتخب الوطني الأول عقب فوزهم الثمين على منتخب إندونيسيا بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.