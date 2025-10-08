وزير الرياضة يهنئ "الأخضر" بعد الفوز على إندونيسيا ويشيد بجماهير الجوهرة
هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لاعبي المنتخب الوطني الأول عقب فوزهم الثمين على منتخب إندونيسيا بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ووصف الفيصل عبر حسابه الرسمي بمنصة "أكس" الفوز بأنه "خطوة نحو التأهل للمونديال"، مقدمًا التهنئة للصقور الخضر، وموجهًا شكره للجماهير السعودية التي حضرت بكثافة في مدرجات الجوهرة المشعة، مؤكدًا أن دعمهم كان فارقًا في اللقاء.
وشهدت المباراة إثارة مبكرة بتقدم الضيوف، قبل أن يقلب "الأخضر" النتيجة لصالحه بثلاثية حاسمة، كان بطلها فراس البريكان الذي سجل هدفين ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة، بينما سجّل الهدف الثالث صالح أبو الشامات.
وبهذه النتيجة، تصدرت السعودية ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، في انتظار لقاء العراق وإندونيسيا في الجولة الثانية يوم السبت، بينما تختتم المجموعة منافساتها يوم الثلاثاء المقبل بلقاء قوي يجمع "الأخضر" بالمنتخب العراقي.