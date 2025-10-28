بعشرة لاعبين.. الاتحاد يقصي النصر من بطولة كأس الملك

أقصى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم شقيقه النصر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين - دور الـ16 - بعد أن كسب المواجهة بنتيجة 2/1.
وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأول في العاصمة الرياض، بقيادة الحكم خالد الطريس.
الشوط الأول انتهى بتقدم الاتحاد بهدفين مقابل هدف، وكان "العميد" البادئ في التسجيل عن طريق قائده "كريم بنزيما" في الدقيقة 15، بعد الاستفادة من مرتدة سريعة.
وعادل النصر النتيجة عن طريق "أنجيلو" من خلال تسديدة قوية من داخل الصندوق الاتحادي، بعد أن وصلته تمريرة من قائد الفريق "كريستيانو رونالدو" في الدقيقة 30.
وشهدت الدقيقة 40 تصديًا رائعًا من حارس الاتحاد "رايكوفيتش" بعد تسديدة وصلته من "رونالدو".
وفي الوقت بدل الضائع (45+2)، سجل حسام عوار الهدف الثاني لفريقه الاتحاد.
وفي الشوط الثاني، خسر الاتحاد خدمات مدافعه أحمد الجليدان، الذي خرج بداعي البطاقة الحمراء إثر دخوله القوي على لاعب النصر أيمن يحيى في الدقيقة 50، ليكمل "العميد" اللقاء بعشرة لاعبين.
وفي الدقيقتين 60 و65، أضاع ثنائي النصر "كومان" و"رونالدو" فرص التعديل لفريقهم، وسط تألق لحارس الاتحاد.
وأضاع "ساديو ماني" فرصة التعديل للنصر في الوقت بدل الضائع (90+3).
وبذلك، تأهل الاتحاد لدور ربع نهائي بطولة كأس الملك "أغلى الكؤوس"، فيما ودّع النصر البطولة.