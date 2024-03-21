"سعود بن معتصم" يُحرز لقب بطولة "تحدي كأس بورشة الشرق الأوسط"

وأشار إلى أن احتراف سباق الفورمولا 1 يحتاج لدعم كبير، وإلى شخص يبدأ من عمر صغير جدًا، لذلك فهو يركز في الوقت الراهن على تطوير نفسه بما فيه الكفاية على جميع المستويات، منوهًا بدور المملكة في الاهتمام بتطوير رياضة السيارات ووصولها للعالمية في هذا النوع من الرياضات، وخاصة بعد تنظيم جائزة الفورمولا 1 للعام الثالث على التوالي، بالإضافة إلى عدد كبير من السباقات والرياضات الأخرى في عالم السيارات خلال السنوات الأخيرة.