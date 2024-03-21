"سعود بن معتصم" يُحرز لقب بطولة "تحدي كأس بورشة الشرق الأوسط"

أحرز الأمير سعود بن معتصم بن سعود بن عبدالعزيز؛ مؤخرًا لقب بطولة "تحدي كأس بورشه الشرق الأوسط"، ضمن السباقات المصاحبة لجائزة السعودية الكبرى فورمولا 1 على حلبة جدة، وفاز بلقب فئة المبتدئين في الترتيب العام النهائي للبطولة، مهديًا هذا الإنجاز للمنتخب السعودي في فئة سباقات جي تي 3.
وأبدى ثقته في أن تصبح المملكة واجهة أولى لرياضة سباقات السيارات عالميًا، معبرًا عن اعتزازه بتتويجه باللقب، والذي يؤكد قدرة المتسابق السعودي على المنافسة في مختلف السباقات والفعاليات الدولية والعالمية.
وعبّر عن شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، على رعاية ودعم السائقين والمتسابقين السعوديين في هذه الرياضة.
وأشار إلى أن احتراف سباق الفورمولا 1 يحتاج لدعم كبير، وإلى شخص يبدأ من عمر صغير جدًا، لذلك فهو يركز في الوقت الراهن على تطوير نفسه بما فيه الكفاية على جميع المستويات، منوهًا بدور المملكة في الاهتمام بتطوير رياضة السيارات ووصولها للعالمية في هذا النوع من الرياضات، وخاصة بعد تنظيم جائزة الفورمولا 1 للعام الثالث على التوالي، بالإضافة إلى عدد كبير من السباقات والرياضات الأخرى في عالم السيارات خلال السنوات الأخيرة.