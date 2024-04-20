الأمريكي "جون كاتلين" يتوج بلقب بطولة السعودية المفتوحة للجولف

تُوِّج الأمريكي جون كاتلين بلقب بطولة السعودية المفتوحة للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة والتي اختتمت منافساتها السبت على ملعب نادي الرياض للجولف.
وتَمكن "كاتلين" من تصدر منافسات البطولة على مدار أربعة أيام، شهدت الكثير من التحدي والمتعة، وكان الأفضل أداء بعد أن أنهى بسبع تسديدات مسجلًا 24 تحت المعدل، ليقدم نفسه بطلًا جديدًا للبطولة التي بلغت قيمة الجائزة الأولى فيها 180 ألف دولار؛ فيما بلغت قيمة جوائز البطولة كاملة مليون دولار.
وعودةً إلى المنافسات الختامية؛ فقد شهدت تحديًا كبيرًا بين اللاعبين على المراكز؛ إلا أن كاتلين حافظ على تقدمه طوال الوقت، وحسم الفوز مبكرًا دون الاكتراث لنتائج باقي المنافسات، فسجل رقمًا قياسيًّا، وابتعد بالصدارة ليسجل اللقب السادس في الجولة الآسيوية والثاني على التوالي، بعد أن تَغَلّب على الإسباني ديفيد بويج في مباراة فاصلة في السلسلة الدولية في ماكاو مارس الماضي.
وعقب الفوز قال كاتلين: "أنا متعب؛ لكنني سعيد جدًّا جدًّا. إنه لأمر خاص جدًّا إنهاء الأحداث المتتالية التي تحمل الكأس. لقد كان مجرد أسبوع خاص وأشعر بأنني محظوظ جدًّا لكوني البطل.
وأضاف: آمل أن يظهر فوزي للجماهير بالعمل الجاد والمتفاني، كل شيء ممكن. لقد حلمت بأن أكون لاعب جولف محترف منذ أن كنت في الثامنة من عمري وواصلت العمل الجاد. لم أترك أي شيء يقف في طريق ما أردت القيام به، وأود أن أقول ذلك لأي شخص: إذا كنت تريد أن تسير على خطاي، فعليك أن تبذل قصارى جهدك وأن تكون على استعداد للتضحية، ثم الأشياء العظيمة يمكن أن يحدث".
وحول تنظيم بطولة السعودية المفتوحة للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة؛ أثنى كاتلين على مستوى التنظيم، وأكد أنه تنظيم عالمي، ويتطلع للدفاع عن لقبه العام المقبل.
وأضاف: "لقد كانت منظمة بشكل جيد للغاية. كانت البطولة رائعة. من البداية إلى النهاية تم الاعتناء بنا بشكل مذهل وكان الناس ودودين. لقد كانت الضيافة رائعة، وأنا أتطلع إلى العودة في المستقبل".
وشهد اليوم الأخير حصول واد أورمسبي على المركز الثاني بفارق اثنين عن بيتر أوهلين وكيراديش أفينبارنات في المركز الثالث.
وقال أورمسبي: "كان جون يتقدم بشكل كبير، كان الأمر صعبًا، أنت فقط تريد الخروج واللعب بقدر ما تستطيع. كانت هناك فتحتان صغيرتان محتملتان هناك؛ لكنه أغلق الباب على الفور. أنا سعيد حقًّا بالطريقة التي لعبت بها".
وأنهى حامل لقب البطولة الماضية التايلاندي دينويت بوريبونسوب، وسط الكثير من التحديات التي جعلت فرصته تتلاشى في الاحتفاظ بلقبه.
وقال اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا: "لقد استمتعت بكوني حامل اللقب الماضي. لقد ساعدني كثيرًا بإعفاء لمدة عامين في الجولة الآسيوية؛ مما يخفف الكثير من الضغط، والفوز يعني الكثير. لم يكن الأمس جيدًا، لكنني عوَّضت في اليوم الأخير".