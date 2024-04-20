الأمريكي "جون كاتلين" يتوج بلقب بطولة السعودية المفتوحة للجولف

وعودةً إلى المنافسات الختامية؛ فقد شهدت تحديًا كبيرًا بين اللاعبين على المراكز؛ إلا أن كاتلين حافظ على تقدمه طوال الوقت، وحسم الفوز مبكرًا دون الاكتراث لنتائج باقي المنافسات، فسجل رقمًا قياسيًّا، وابتعد بالصدارة ليسجل اللقب السادس في الجولة الآسيوية والثاني على التوالي، بعد أن تَغَلّب على الإسباني ديفيد بويج في مباراة فاصلة في السلسلة الدولية في ماكاو مارس الماضي.