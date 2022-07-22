شاهد.. حلة مبهرة لميدان الخيل بالطائف.. و"الفيصل" للزوار: ألتقيكم هناك

وبهذه المناسبة، رحب رئيس هيئة الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل بالأهالي والزوار، قائلاً: "أرحب بالجميع في ميدان الملك خالد بحلته الجديدة في الطائف وألتقيكم هناك".