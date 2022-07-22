رياضة
شاهد.. حلة مبهرة لميدان الخيل بالطائف.. و"الفيصل" للزوار: ألتقيكم هناك
مساحات ومطاعم وكافيهات وفعاليات و"لاونج" يتسع إلى 350 شخصاً
أظهرت مقاطع فيديو ميدان سباقات الخيل بالطائف في حلته الجديدة؛ وذلك بعد أن شهدت العديد من أعمال التطوير.
وأصبح مقر الميدان بالحوية شمال الطائف يستقبل الزوار بأعلى المواصفات والإمكانيات والتجهيزات المتمثلة في "المساحات الجديدة، والمطاعم والكافيهات والفعاليات؛ ولاونج يتسع لـ 350 شخصًا".
وبهذه المناسبة، رحب رئيس هيئة الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل بالأهالي والزوار، قائلاً: "أرحب بالجميع في ميدان الملك خالد بحلته الجديدة في الطائف وألتقيكم هناك".