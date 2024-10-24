السعودي "العمري" عضو في تنفيذي الاتحاد الدولي للتايكوندو

وعبر العميد شداد العمري عن سروره بهذا الاختيار، مؤكدآ أن هذا لم يأت سوى بالدعم الكبير الذي يجده الشباب من قبل القيادة الرشيدة واهتمام ودعم رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي لايألو جهداً في توفير كافة الإمكانيات وإزالة العراقيل لوصول أكبر عدد من الكوادر الرياضية للمناصب في الاتحادات والمنظومات الدولية المختلفة ، وهو ما نشاهده اليوم بالتواجد الواسع من الأسماء السعودية، متمنياً أن يساهم تواجده في هذا المنصب في خدمة الرياضة السعودية عامة، والتايكوندو خاصة.