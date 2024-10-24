السعودي "العمري" عضو في تنفيذي الاتحاد الدولي للتايكوندو

أعلن الاتحاد الدولي للتايكوندو، اليوم الخميس، تعيين العميد شداد العمري رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، عضو اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكوندو، كأول شخصية سعودية تستلم هذا المنصب في إنجاز رياضي سعودي جديد يضاف للإنجازات السعودية المتواصلة في مختلف المجالات، وهو ما يؤكد كفاءة الكوادر السعودية وقدرتها على التواجد في مختلف المنظومات الدولية.
وعبر العميد شداد العمري عن سروره بهذا الاختيار، مؤكدآ أن هذا لم يأت سوى بالدعم الكبير الذي يجده الشباب من قبل القيادة الرشيدة واهتمام ودعم رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي لايألو جهداً في توفير كافة الإمكانيات وإزالة العراقيل لوصول أكبر عدد من الكوادر الرياضية للمناصب في الاتحادات والمنظومات الدولية المختلفة ، وهو ما نشاهده اليوم بالتواجد الواسع من الأسماء السعودية، متمنياً أن يساهم تواجده في هذا المنصب في خدمة الرياضة السعودية عامة، والتايكوندو خاصة.
كما وجه العمري شكره وتقديره لرئيس وأعضاء الاتحاد الدولي على ثقتهم بتعيينه بهذا المنصب.