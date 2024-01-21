"سوسو" لاعب وسط إشبيلية الإسباني على رادار نادي الشباب

و ذكرت الصحيفة نقلاً عن الصحفي "جيانلوكا دي مارزيو" أن الشباب ينوي استقدام لاعب إشبيلية في السوق الشتوي الجاري، كما أن النادي الإسباني في انتظار عرض الشباب الرسمي الذي لم يحدث بعد.