رياضة
"سوسو" لاعب وسط إشبيلية الإسباني على رادار نادي الشباب
تنوي إدارة نادي الشباب تقديم عرض لمسؤولي نادي إشبيلية الإسباني للتعاقد مع لاعب خط وسط الفريق الإسباني، خوسيه خواكين فرنانديز المعروف باسم (سوسو).
وبحسب ما نشرته صحيفة "estadiodeportivo" فإن نادي الشباب مهتم بالحصول على خدمات سوسو في يناير الحالي، مشددة على أن اللاعب الإسباني منفتح لسماع عرض النادي السعودي.
و ذكرت الصحيفة نقلاً عن الصحفي "جيانلوكا دي مارزيو" أن الشباب ينوي استقدام لاعب إشبيلية في السوق الشتوي الجاري، كما أن النادي الإسباني في انتظار عرض الشباب الرسمي الذي لم يحدث بعد.
انضم سوسو البالغ من العمر 30 عامًا، في يناير 2020، قادما من إي سي ميلان الإيطالي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 5 ملايين يورو.
وسبق للاعب الإسباني اللعب للعديد من الأندية أبرزها ليفربول، ألميريا (إعارة)، جنوى (إعارة)، ويلعب لصفوف المنتخب الإسباني منذ 2017.