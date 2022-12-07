يشارك فيها 16 فريقًا.. جدة تحتضن قرعة بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنات

أرقام البطولة

وبدأت النسخة الأولى لدوري المدارس لكرة القدم للبنات هذا العام (إحدى مشاريع وزارة الرياضة الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة التعليم)، بتدريب المعلمات على آليات التدريب وتحكيم كرة القدم، إذ نفذت 74 دورة تدريبية وأقيمت 10 ورش عمل شارك بها أكثر من 1400 معلمة من مختلف إدارات التعليم بالمملكة بينما بدأت منافسات دوري المدارس للبنات بالبطولة العامة على مستوى محافظات ومناطق المملكة، 48324 لاعبةً، يمثلن 4768 فريقًا من 1906 من مدارس التعليم العام، إذ لعبت خلالها 2353 مباراة، شهدت تسجيل 6089 هدفًا، بينما قاد الفرق المدرسية المشاركة 3793 مدربةً، وأدار المباريات 637 حكمًا من معلمات التربية البدنية، تلا ذلك مرحلة تصفيات بطولة المناطق لمرحلة مدارس الثانوية، التي تأهل منها 16 فريقًا إلى بطولة نخبة المملكة القادمة.