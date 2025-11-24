غياب لاعبي الأهلي عن التشكيلة المثالية للجولة التاسعة من دوري روشن
كشف موقع "Sofascore" المتخصص في الأرقام والإحصائيات الرياضية عن التشكيلة المثالية للجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي خلت من أي لاعب من صفوف فريق الأهلي.
وضمّت التشكيلة لاعبين من الاتحاد والاتفاق، ولاعبًا واحدًا من كل من التعاون، الهلال، النجمة، الفيحاء، النصر، ضمك، والحزم، وجاءت على النحو التالي:
حراسة المرمى:
بريدراغ رايكوفيتش (الاتحاد) – تقييم: 8.1
خط الدفاع:
وليد الأحمد (التعاون) – 7.9
ناصر الهليل (النجمة) – 8.3
خاليدو كوليبالي (الهلال) – 7.9
خط الوسط:
ساديو ماني (النصر) – 8.2
ياسين بنزية (الفيحاء) – 8.7
مورلاي سيلا (ضمك) – 8.0
جورجينيو فينالدوم (الاتفاق) – 8.8
إلياس موكوانا (الحزم) – 8.5
خط الهجوم:
موسى ديمبيلي (الاتفاق) – 8.2
كريم بنزيما (الاتحاد) – 8.6
ويُعد غياب لاعبي الأهلي عن التشكيلة المثالية مؤشرًا على الأداء الباهت للفريق خلال الجولة، رغم امتلاكه كوكبة من الأسماء البارزة في صفوفه.