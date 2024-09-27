بهدفَيْ "أنجيلو" و"رونالدو".. النصر يكسب الوحدة

حقَّق فريق النصر فوزًا مثيرًا على نظيره الوحدة بهدفَيْن دون رد، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض لحساب منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2024/ 2025.
منح البرازيلي الشاب أنجيلو غابرييل التقدم للنصر من تصويبة ذكية، خادعت الحارس عبدالله العويشير، وذلك قبل انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول بـ 4 دقائق.
وضاعف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو النتيجة لفريق النصر من علامة الجزاء، بركلة احتسبها الحكم الألماني باستيان دانكيرات نتيجة عرقلة سلطان الغنام، ونفذها الأسطورة البرتغالي بنجاح في الدقيقة الـ56.
وتعقدت أوضاع الوحدة صعوبة بعد أن أشهر الحكم الألماني البطاقة الحمراء بوجه اللاعب وليد باخشوين في الدقيقة الـ86 من مجريات الشوط الثاني.
وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى 11 نقطة، وضعته في المركز الثاني مؤقتًا، بينما توقف رصيد الوحدة عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.