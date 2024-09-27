بهدفَيْ "أنجيلو" و"رونالدو".. النصر يكسب الوحدة

حقَّق فريق النصر فوزًا مثيرًا على نظيره الوحدة بهدفَيْن دون رد، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض لحساب منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2024/ 2025.