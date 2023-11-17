غداً.. الأخضر الأولمبي يقص شريط افتتاح الدورة الدولية بمواجهة الأردن

يفتتح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا غدًا السبت، مبارياته ضمن الدورة الدولية الودية، التي يستضيفها في الخبر حتى الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.