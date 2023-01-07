بعد واقعة افتتاح "خليجي 25".. الاتحاد العراقي لكرة القدم يعبّر عن أسفه

ولفت إلى أن الاتحاد الكويتي "كان من أشد الداعمين لإقامة البطولة في مدينة البصرة؛ سواء من خلال زيارة رئيس الاتحاد الكويتي عبدالله الشاهين والوفد المرافق له لملعبي البطولة قبل إقامتها بنحو 3 أسابيع، أو بتواجد المنتخب الكويتي لملاقاة منتخب العراق وديًّا في ملعب الميناء الأولمبي".