سالم الدوسري يتوّج بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025

تُوّج قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونادي الهلال سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025 للمرة الثانية في مسيرته الرياضية، وذلك خلال الحفل الذي نظّمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء اليوم الخميس في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض، في نسخته التاسعة والعشرين.
وشهدت الجائزة منافسة قوية بين السعودي سالم الدوسري، والقطري أكرم عفيف، والماليزي عارف أيمن، قبل أن يحسم الدوسري اللقب لصالحه للمرة الثانية.
يُذكر أن جائزة أفضل لاعب آسيوي سبق أن توّج بها عدد من النجوم السعوديين، من أبرزهم: ماجد عبدالله، نواف التمياط، حمد المنتشري، ياسر القحطاني، ناصر الشمراني، سعيد العويران، وسالم الدوسري مرتين.