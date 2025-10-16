سالم الدوسري يتوّج بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025

يُذكر أن جائزة أفضل لاعب آسيوي سبق أن توّج بها عدد من النجوم السعوديين، من أبرزهم: ماجد عبدالله، نواف التمياط، حمد المنتشري، ياسر القحطاني، ناصر الشمراني، سعيد العويران، وسالم الدوسري مرتين.