للمرة الثانية.. إصابة قطع في الرباط الصليبي تُبعد لاعب الهلال "المالكي" عن الملاعب

أعلن نادي الهلال إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبدالإله المالكي بقطع في الرباط الصليبي.
وقال النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في «تويتر» اليوم الجمعة: إن الفحوصات الطبية التي أجراها المالكي أثبتت تعرُّضه لقطع في الرباط الصليبي. مشيرًا إلى أن اللاعب سيُجري عملية جراحية خلال الفترة المقبلة.
ودهمت الإصابة المالكي خلال مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، التي كسبها الأزرق بنتيجة 1-0 أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وهي الإصابة الثانية للمالكي بعد أن أُصيب في الرباط الصليبي الأمامي خلال مباراة الأخضر أمام اليابان فبراير من العام الماضي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.