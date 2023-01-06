للمرة الثانية.. إصابة قطع في الرباط الصليبي تُبعد لاعب الهلال "المالكي" عن الملاعب

ودهمت الإصابة المالكي خلال مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، التي كسبها الأزرق بنتيجة 1-0 أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وهي الإصابة الثانية للمالكي بعد أن أُصيب في الرباط الصليبي الأمامي خلال مباراة الأخضر أمام اليابان فبراير من العام الماضي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.