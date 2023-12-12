الاتحاد يعلن عن قائمته أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح كأس العالم للأندية .. تعرف على التشكيلة

حيث يلتقي الاتحاد نظيره أوكلاند سيتي، مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن افتتاح منافسات كأس العالم للأندية 2023 ، التي تحتضنه السعودية وتحديدًا في جدة.