رياضة

الاتحاد يعلن عن قائمته أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح كأس العالم للأندية .. تعرف على التشكيلة

الاتحاد يعلن عن قائمته أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح كأس العالم للأندية .. تعرف على التشكيلة

كشف المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الأرجنتيني "مارسيلو جاياردو" عن التشكيل الأساس لفريقه الذي يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

حيث يلتقي الاتحاد نظيره أوكلاند سيتي، مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن افتتاح منافسات كأس العالم للأندية 2023 ، التي تحتضنه السعودية وتحديدًا في جدة.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة أوكلاند سيتي كالتالي:

الحارس: مارسيلو غروهي

الدفاع : مهند الشنقيطي - أحمد حجازي - حسن كادش - زكريا هوساوي

الوسط: فابينيو - كانتي

أمامهما: رومارينيو - كورنادو - فيصل الغامدي

الهجوم: كريم بنزيما.

الاتحاد
أوكلاند سيتي النيوزيلندي

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