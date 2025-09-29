مدرب الاتحاد "حسن خليفة": أشكر لوران بلان ومساعديه فقد وضعوا بصمتهم الرائعة في تاريخ النادي

أكد حسن خليفة، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم الجديد، أن مواجهة الغد أمام شباب الأهلي الإماراتي هي مواجهة كبيرة ومهمة بالنسبة للفريق بعد الخسارة الأولى.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد غدًا لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
وقال خليفة في تصريحات قبل المباراة: “من المهم أن نحقق الانتصار، والتواجد في صدارة جدول الترتيب، ونحن في أتم الجاهزية للمواجهة”.
وبدوره، قدّم حسن خليفة شكره للمدرب لوران بلان، الذي رحل مؤخرًا عن تدريب الفريق، والطاقم المساعد له، على العمل الاحترافي الذي قدموه بالفترة الماضية، والموسم الرائع الذي حققوا فيه بطولتَي الدوري والكأس، فقد وضعوا بصمتهم الرائعة في تاريخ النادي.
وبسؤاله إذا ما كان سيُشرك لاعبين من فئة المواليد قال: “نظام البطولة يسمح بمشاركة الجميع، لذلك عملنا على تجهيز جميع اللاعبين من أجل المشاركة”.
وتحدث المدرب الوطني "خليفة" عن طاقمه الذي سيقود اللقاء قائلًا: “الإدارة الفنية لهذه المواجهة تضم إيفان، مدرب فئة تحت 21 سنة، وميغيل المعد البدني”.
وختم مشددًا أنهم دائمًا مع اللاعبين، لذلك لن يجدوا صعوبة في إخراجهم من الجو السلبي بعد الخسارة الأخيرة "دوريًا"، مؤكدًا ثقته الكبيرة باللاعبين.