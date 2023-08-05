الأهلي يفاوض البولندي "بيوتر زيلينسكي" لاعب نابولي

وكان اللاعب قد بدأ مسيرته الكروية في 2012، مع نادي أودينيزي الإيطالي، حتى أعير إلى إمبولي في 2014 ولمدة موسمين، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 35 مليون يورو.