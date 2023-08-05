الأهلي يفاوض البولندي "بيوتر زيلينسكي" لاعب نابولي

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي الأهلي السعودي في مفاوضات مع نادي نابولي الإيطالي، للتعاقد مع البولندي بيوتر زيلينسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وبحسب مصادر قناة "الكأس" القطرية فإن إدارة النادي الأهلي مهتمة بكسب خدمات زيلينسكي، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وكان اللاعب قد بدأ مسيرته الكروية في 2012، مع نادي أودينيزي الإيطالي، حتى أعير إلى إمبولي في 2014 ولمدة موسمين، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 35 مليون يورو.
وينتهي عقد زيلينسكي صاحب الـ29 عامًا مع نابولي الإيطالي، في نهاية يونيو 2024، وكان قد انضم إليه في صيف 2016.