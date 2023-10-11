النيجيري "مايكل إيمينالو": محمد صلاح مرحّب به بالدوري السعودي

تحدّث النيجيري مايكل إيمينالو، المدير الرياضي لرابطة الأندية السعودية للمحترفين، عن إمكانية ضمّ المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.
وعلق "مايكل إيمينالو" عن قدوم "صلاح" للدورى السعودي: "محمد صلاح مرحب به بالدوري السعودي في أي وقت".
وأضاف قائلًا خلال تصريحات نشرها الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عن اللاعب المصري: "إنه اللاعب المفضل بالنسبة لي".
وتابع المدير النيجيرى قائلًا: "إذا أراد اللاعب القدوم وكانت هناك فرصة للعمل مع الأندية بطريقة احترافية، فسنكون سعداء جدًّا بوجوده".
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أن الاتحاد قدم عرضًا ضخمًا لصلاح لمدة عامين بقيمة "180" مليون يورو "141 مليون جنيه إسترليني"، بالإضافة إلى 52 مليون جنيه إسترليني لليفربول.
وتداولت العديد من الأخبار خلال الأيام الماضية أن السعودية تضع اللاعب المصري "31 عامًا" الذي يرتبط مع ليفربول بعقد حتى 2025؛ هدفًا رئيسيًّا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.