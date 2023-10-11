النيجيري "مايكل إيمينالو": محمد صلاح مرحّب به بالدوري السعودي

وتداولت العديد من الأخبار خلال الأيام الماضية أن السعودية تضع اللاعب المصري "31 عامًا" الذي يرتبط مع ليفربول بعقد حتى 2025؛ هدفًا رئيسيًّا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.