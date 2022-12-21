هدف سالم الدوسري بمرمى الأرجنتين ينافس على أجمل أهداف مونديال قطر

وأطلق موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصويتًا لاختيار أجمل هدف في كأس العالم 2022 في قطر، من بين 10 أهداف، وطلب من الجمهور اختيار أفضلها، قبل إغلاق التصويت، في الدقيقة الأخيرة من يوم غدٍ الخميس.

قائمة الأهداف الأجمل

وضمت القائمة هدف البرازيلي ريتشارليسون الذي سجّله في مرمى صربيا، بضربة مقصّية، في دور المجموعات، وأيضًا هدفه بمرمى كوريا الجنوبية،

وهدف الهولندي كودي غاكبو بقدمه اليسرى في شباك الإكوادور، وكذلك هدف الكاميروني فنسنت أبو بكر، الذي اخترق دفاعات صربيا ببراعة، ليواجه الحارس بمفرده، ويرسل كرة في توقيت مثالي لتدخل الشباك بكل سلاسة.

ورشح فيفا أيضًا هدف المكسيكي لويس تشافيز من ركلة حرة صاروخية من منطقة الجزاء فوق حائط الصد، إلى الزاوية العليا في مرمى الأخضر السعودي ، كما جاء ضمن الترشيحات هدف الفرنسي كيليان مبابي في مرمى بولندا، وهدف بايك سيونغ الكوري الجنوبي، في شباك المنتخب البرازيلي.

كما رشح الفيفا هدفًا جماعيًا مذهلاً، ختمه البرازيلي نيمار بترجمة فعلية لمعنى اللعبة الجميلة في شباك كرواتيا.

المونديال الأكثر تسجيلاً

وأسهم تسجيل 6 أهداف في المباراة النهائية، في جعل مونديال قطر، الأعلى على الإطلاق من حيث عدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة بكأس العالم، حيث تم تسجيل ما مجموعه 172 هدفًا في البطولة، وهو ما حطّم الرقم القياسي السابق البالغ 171 هدفًا، والذي تم تحقيقه في عامي 1998 و2014.

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