بتنظيم الرابطة.. تدشين حفل انطلاق دوري روشن السعودي 2023-2024

نظمت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الاثنين، حفل تدشين انطلاق دوري روشن السعودي 2023-2024 م، في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، بمشاركة عدد من أبرز نجوم الدوري المنضمين حديثاً.
بدأ الحفل بالسلام الملكي ، بعدها قدم نجم الاتحاد البرازيلي "رومارينيو" كأس الدوري ، ثم تم استعراض لمحة عن دوري المحترفين وإحصاءاته في الموسم الماضي، قبل أن يتم دخول مدرب ولاعبي الفرق الـ18 المشاركة بالنسخة القادمة ، وهي الثانية التي تحمل اسم دوري روشن، وفي ختام الحفل تم التقاط الصور التذكارية للفرق المشاركة.
ويشهد الدوري السعودي حراكاً كبيراً في المشهد الكروي السعودي، مع تواجد أبرز نجوم لعبة كرة القدم في العالم ضمن برنامج لاستقطاب نخبة اللاعبين، كواحد من المسارات الثلاثة الأساسية لاستراتيجية التحول في الرابطة التي تم الإعلان عنها أخيراً.
يُشار إلى أن دوري المحترفين السعودي بدأ في العام 2008 بمشاركة 12 فريقًا، ثم ازداد عدد الفرق المتنافسة إلى 14 فريقًا من النسخة الثالثة، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 16 ابتداء من موسم 2018-2019 حتى نهاية الموسم الماضي. وسيشارك 18 فريقًا في منافسات الدوري للمرة الأولى ابتداء من الموسم الذي سينطلق الجمعة الـ 11 من أغسطس 2023، والذي سيكون النسخة الثانية بمسمى دوري روشن السعودي.