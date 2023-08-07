بتنظيم الرابطة.. تدشين حفل انطلاق دوري روشن السعودي 2023-2024

يُشار إلى أن دوري المحترفين السعودي بدأ في العام 2008 بمشاركة 12 فريقًا، ثم ازداد عدد الفرق المتنافسة إلى 14 فريقًا من النسخة الثالثة، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 16 ابتداء من موسم 2018-2019 حتى نهاية الموسم الماضي. وسيشارك 18 فريقًا في منافسات الدوري للمرة الأولى ابتداء من الموسم الذي سينطلق الجمعة الـ 11 من أغسطس 2023، والذي سيكون النسخة الثانية بمسمى دوري روشن السعودي.