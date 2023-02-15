الطالبان "الذبياني" و"الحربي" يفوزان ببطولة جدة الأولى للجوجيتسو

وتحظى البطولة بدعم من وزارة الرياضة، وتتوافق مع رؤية السعودية 2030؛ حيث يُتوقع أن تحفل بالكثير من الإثارة والندّية، عقب التدريبات المكثفة للمشاركات، بجانب تمكين المرأة من ممارسة كل الأنشطة الرياضية النسائية.