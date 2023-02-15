الطالبان "الذبياني" و"الحربي" يفوزان ببطولة جدة الأولى للجوجيتسو

حصل الطالبان ماهر صالح الذبياني ومشاري أحمد الحربي، اليوم الأربعاء، على الميدالية الذهبية في بطولة جدة الأولى للجوجيتسو 2023.
وتضم البطولة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، عددًا من المباريات لفئة الهواة، تحت إشراف وزارة الرياضة.
وتعتبر الحدث الرياضي الأول لمشاركة النساء في رياضات الدفاع عن النفس مثل: الجوجيتسو، والإم إم إيه، وقوة الرمي، والمواي تاي، والكيك بوكسنغ.
وتحظى البطولة بدعم من وزارة الرياضة، وتتوافق مع رؤية السعودية 2030؛ حيث يُتوقع أن تحفل بالكثير من الإثارة والندّية، عقب التدريبات المكثفة للمشاركات، بجانب تمكين المرأة من ممارسة كل الأنشطة الرياضية النسائية.
وتمثل فرصة لتعلّم مختلف أنواع فنون الدفاع عن النفس وفهم تكتيكاتها، والتي لاقت إقبالاً كبيرًا؛ لما تتميز به هذه الفنون من التكامل الرياضي كونها تحاكي جميع أجزاء الإنسان "جسد وعقل وروح"، بما فيها من تحركات بدنية وتعليمات ذهنية تتطلب التركيز وأسس قيمة تهذب السلوكيات.
وتخلل المباريات تنظيم عروض في شتى أساليب الدفاع عن النفس، كأحد أهداف البطولة بما فيها من انضباط واحترام، وبما ينعكس إيجابيًا على بناء سواعد قوية وأمينة تنهض بالوطن ليكون في مصافّ الدول المتقدمة.