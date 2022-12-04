مدرب البرازيل "تيتي" .. نيمار" يواصل التدريب الخاص .. من أجل المشاركة أمام كوريا

وبسؤاله في المؤتمر الصحافي، اليوم الأحد، عما إذا كان اللاعب سيكون متاحًا، قال تيتي: «نعم»، ولكنه بعد ذلك أوضح أن نيمار سينضم لمران الفريق، الأحد، وأنه إذا سارت الأمور على ما يرام، سيلعب.