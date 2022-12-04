مدرب البرازيل "تيتي" .. نيمار" يواصل التدريب الخاص .. من أجل المشاركة أمام كوريا

قال مدرب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، تيتي، إن نيمار ينبغي أن يكون جاهزًا، للمشاركة في مباراة الفريق أمام منتخب كوريا الجنوبية، غدًا الاثنين، في دورالـ16 ببطولة كأس العالم.
وبسؤاله في المؤتمر الصحافي، اليوم الأحد، عما إذا كان اللاعب سيكون متاحًا، قال تيتي: «نعم»، ولكنه بعد ذلك أوضح أن نيمار سينضم لمران الفريق، الأحد، وأنه إذا سارت الأمور على ما يرام، سيلعب.
وأضاف تيتي :«لديه تدريب محدد، لذلك لا أتوقع حدوث أي موقف، ولكنه لم يوضح بعد ما إذا كان نيمار سيكون ضمن التشكيل الأساس للفريق أم لا».
وغاب نيمار، وأيضًا المدافع دانيلو، عن مباراتي البرازيل في دور المجموعات أمام سويسرا والكاميرون، بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها في المباراة أمام صربيا.
ومن المقرر أن يستمر غياب المدافع دانيلو عن البرازيل أمام كوريا الجنوبية، كما يغيب أليكس ساندرو، الذي تعرض لإصابة في مباراة سويسرا.